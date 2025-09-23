Правий вінгер Шахтаря Аліссон не потрапив до протоколу на матч проти Зорі (1:0) через травму.

Дебютний гол новачка "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – Зоря – 1:0

За інформацією ТаТоТаке, футболіст, який нещодавно відсвяткував своє 20-річчя, отримав ушкодження, через яке може пропустити залишок календарного року.

Точний характер травми ще уточнюється, але очікуваний термін відновлення складає 2-3 місяці. У найкращому випадку Аліссон зможе повернутися на поле на початку грудня.

Уже 3 жовтня Шахтар у рамках першого туру основного раунду Ліги конференцій зустрінеться з Абердіном.

Шахтар видряпав перемогу над Зорею та наздогнав Динамо – Ізакі Сілва забив дебютний гол, Мейрелліш віддав перший асист