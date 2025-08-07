Лассіна Траоре отримав м'язове ушкодження і не допоможе "гірникам" у третьому раунді відбору ЛЄ.

В команді Арди Турана почалася епідемія травм перед грою з Панатінаїкосом. Після Кевіна вибув ще один атакувальний гравець – Лассіна Траоре.

Туран прокоментував інформацію про травму лідера Шахтаря – відомо, чи зіграє він з Панатінаїкосом

24-річний представник Буркіна-Фасо зазнав м'язового пошкодження.

"Нападник Шахтаря Лассіна Траоре в матчі 1-го туру УПЛ з Епіцентром отримав травму чотириголового мʼяза стегна (квадрицепса). Футболістові доведеться пройти оперативне лікування.

Бажаємо гравцеві якнайшвидшого відновлення та чекаємо його повернення на футбольне поле", – повідомили в прес-службі Шахтаря.

Панатінаїкос – Шахтар: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи