Буркінійський нападник "гірників" Лассіна Траоре отримав важку травму в матчі 1-го туру УПЛ проти Епіцентра (1:0).

Шахтар не зможе розраховувати на Траоре до кінця календарного року, повідомляє Український футбол.

Зазначається, що 24-річний нападник отримав травму квадрицепса. Гравця очікує операція, він пропустить близько п'яти місяців. Раніше Шахтар втратив бразильського вінгера Кевіна, який отримав пошкодження грі з турецьким Бешикташем (2:0).

У поточному сезоні Лассіна Траоре провів три поєдинки за Шахтар, результативними діями не відзначався. Контракт гравця з донецьким клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

