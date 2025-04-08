Дмитро Різник зазнав травми та може пропустити майбутні матчі Шахтаря в УПЛ та Кубку України.

Донецький Шахтар повідомив нові деталі щодо своїх травмованих футболістів. В лазарет команди потрапив основний голкіпер Дмитро Різник. А Юхим Конопля продовжує відновлення після ушкодження в грі за збірну України.

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"Воротар Шахтаря Дмитро Різник зазнав мʼязової травми, через що пропустить 2 тижні. Захисник "гірників" Юхим Конопля повернеться до тренувань у загальній групі за тиждень", – повідомила прес-служба Шахтаря в Telegram.

Додамо, що травма Різника відкриває шлях до основного складу для Кіріла Фесюна, який влітку перебрався до донецької команди з Колоса. Портал Transfermarkt оцінив цей трансфер у 2,7 мільйона євро. Попри солідну ціну, Фесюн ще не виступав за "гірників" в офіційних зустрічах.

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