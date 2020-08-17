Шахтар втратив неймовірні прибутки через вимушений від'їзд із Донецька – Палкін розкрив суму

"Стратегія розвитку нашого клубу – досягти ситуації, коли ми повністю покриватимемо свої витрати та станемо прибутковими. Якби ми були сьогодні на Донбас-Арені, то були б прибутковими. Цей чинник, що ми втратили таку арену, вносить свої корективи.

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У сезоні 2013-2014 років у нас була середня відвідуваність 42 тисячі осіб на чемпіонаті України. У нас були продані всі VIP-ложі, абонементи. Ми заробляли на квитках у ті часи фактично понад 10 млн доларів", – розповів Палкін Інтерфакс-Україна.

Крім того, як зазначив гендиректор Шахтаря, наразі клуб отримує близько 7 млн доларів США від компаній-спонсорів (без урахування групи СКМ, яка є генеральним спонсором "гірників"). Виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів і в Лізі Європи сезону 2019/20 вже принесли клубу близько 50 млн євро.

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