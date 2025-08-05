Кевін може пропустити поєдинки Шахтаря проти Панатінаїкоса у третьому раунді кваліфікації ЛЄ.

"Кевін – дуже яскравий персонаж. Він, на жаль, травмувався. Я хочу сказати, що, наскільки мені відомо – травма достатньо серйозна.

Степаненко дав пораду Шахтарю після протистояння з Бешикташем – це допоможе вийти в основний етап Ліги Європи

Це м'язова травма, яку потрібно буде лікувати не один тиждень. Радше за все, що в матчах проти Панатінаїкоса Кевін не зможе допомогти Шахтарю. Це проблема, адже Егіналдо не так яскраво буде виглядати на цій позиції", – поділився інформацією у ефірі на Youtube журналіст Ігор Циганик.

Нагадаємо, що Кевіна замінили на 56-й хвилині матчу-відповіді проти Бешикташа (2:0). У грі першого туру УПЛ проти Епіцентра (1:0) бразилець взагалі не брав участі.

Перша зустріч Шахтаря та Панатінаїкоса відбудеться вже 7 серпня в Греції, а матч-відповідь – 14 серпня.

Шахтар дотиснув Епіцентр у першому матчі Турана в Україні – Арда вгадав із замінами, дебютант УПЛ грав краще за Бешикташ