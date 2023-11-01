Фанати Шахтаря з напруженням очікують на Класичне в рамках 13 туру УПЛ.

Сьогодні підопічні Маріно Пушіча провели тренування на базі спорткомплексу "Святошин", інформує прес-служба "гірників".

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На жодному фото немає Тараса Степаненка. Капітан Шахтаря пропускав кубковий матч проти Вікторії через пошкодження, а до Класичного залишається 2 дні. Якщо донеччани не намагаються заплутати Динамо, то у 34-річного хавбека буде дуже мало шансів встигнути відновитись.

Нагадаємо, суперматч відбудеться 3 листопада, стартовий свисток о 17:00. Шахтар випереджає Динамо на 5 очок, хоча кияни зіграли на один тур менше.

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