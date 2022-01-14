"Не проходитиме медогляд Лассіна Траоре, який відновлюється після операції. Не буде його проходити і Сергій Кривцов, у якого, на жаль, побутова травма. Таке трапляється іноді.

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Не проходитиме Соломон, у нього хронічна проблема. Ми вирішили її усунути зараз. На вирішення піде близько трьох тижнів. Думаю, що на другий збір він уже повернеться", – поділився Глущенко у коментарі Футбол News.

Додамо, що вже 16 січня делегація Шахтаря вирушить до Туреччини на перший зимовий збір, де на підопічних Де Дзербі очікують три товариські зустрічі.

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