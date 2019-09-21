"Шахтар втратить очки з Десною", – сміливий прогноз Циганика

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився думками щодо центрального матчу 8-го туру УПЛ.

"Дуже цікавий матч. У Чернігові всім суперникам грати непросто. Наскільки знаю, там дуже хороша публіка, багато вболівальників, які приходять на стадіон і підтримують своїх улюбленців. Перед грою буде достатньо великий ажіотаж, адже Десна зараз посідає друге місце в турнірній таблиці.

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Команда Рябоконя перемогла Динамо та цілеспрямовано готувалася до зустрічі з Шахтарем. "Гірників" дуже сильно повозив Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. Цікаво, в якому стані вони приїдуть в Чернігів.

Ризикну припустити, що Шахтар уперше втратить очки в чемпіонаті та не зможе виграти. До того ж обидві команди заб’ють", – цитує Циганика bookmaker-ratings.

Зустріч цих суперників відбудеться 22 вересня, початок о 14:00.

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