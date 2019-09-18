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Шахтар встановив цікаве досягнення в Лізі чемпіонів

12:25 1211 Читать на русском
Шахтар встановив цікаве досягнення в Лізі чемпіонів
Шахтар / ФК Шахтар

Донецький Шахтар посів першу сходинку серед усіх учасників групового етапу Ліги чемпіонів за одним показником.

 

Донецький Шахтар має найбільшу кількість бразильських легіонерів серед усіх учасників Ліги чемпіонів, повідомляє Estadao.

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Донеччани, за виключенням натуралізованих Марлоса та Жуніора Мораєса, мають у своєму складі 9 представників латиноамериканської країни.

Загалом учасники групового етапу заявили сумарно 69 бразильців. Єдині, хто не має футболістів звідти – Борусія Д, Інтер, Брюгге, Динамо З та Славія.

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