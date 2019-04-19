Шахтар встановив рекорд за переглядами на YouTube серед українських команд

Відео переможної серії пенальті в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо зібрало понад 900 тисяч переглядів і виявилося найкращим за весь час існування YouТube-каналу ФК Шахтар.

Відео серії пенальті на YouTube-каналі Шахтаря переглянуло 900 575 користувачів. Це рекордний показник за весь час існування каналу донецького клубу, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Крім того, ролик став найкращим за кількістю переглядів не тільки на каналі "гірників", але й серед усіх коли-небудь розміщених на клубних YouТube-каналах України. Відео трималося в топ-15 продуктів українського сегмента відеохостингу протягом декількох днів.

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