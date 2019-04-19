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Шахтар встановив рекорд за переглядами на YouTube серед українських команд

12:44 113 Читать на русском
Шахтар встановив рекорд за переглядами на YouTube серед українських команд
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Відео переможної серії пенальті в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо зібрало понад 900 тисяч переглядів і виявилося найкращим за весь час існування YouТube-каналу ФК Шахтар.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

Відео серії пенальті на YouTube-каналі Шахтаря переглянуло 900 575 користувачів. Це рекордний показник за весь час існування каналу донецького клубу, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Крім того, ролик став найкращим за кількістю переглядів не тільки на каналі "гірників", але й серед усіх коли-небудь розміщених на клубних YouТube-каналах України. Відео трималося в топ-15 продуктів українського сегмента відеохостингу протягом декількох днів.

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Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини Шахтар - Динамо
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