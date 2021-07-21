Футболісти і персонал команди були вакциновані на території компанії "Метінвест", інформує офіційний сайт "гірників".

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"Ви бачите, що відбувається у світі, й, напевно, вакцинація – це зараз єдина допомога в боротьбі з пандемією. Сталося кілька випадків, які переконали мене в тому, що завдяки вакцинації стає менше смертей через коронавірус. Світ прогресує. Ми повинні довіритися й робити щеплення, якщо хочемо, щоб наші рідні та близькі були здоровими. Протягом сезону фактично що три-чотири дні здаємо тести – від нас цього вимагають Федерація, УЄФА, адже ми – спортсмени, які беруть участь в іграх і різних заходах", – пояснив Андрій Пятов.

Нагадаємо, Шахтар відкриє новий сезон вже на цих вихідних. 24 липня "гірники" прийматимуть Інгулець в рамках першого туру УПЛ.

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