Шахтар згадав жертв трагедії в Кривому Розі після матчу з Кривбасом у рамках УПЛ, повідомляє прес-служба "гірників".

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Представники донецького клубу – гравці, тренери та керівництво – вирушили до місця, де російська ракета влучила в житловий район 4 квітня. Там вони вшанували памʼять загиблих, серед яких було девʼятеро дітей. Учасники делегації поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання.

"Суперництво лише на полі. За його межами ми всі - люди, і в такі моменти неможливо лишатися осторонь", – ідеться в повідомленні Шахтаря.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу загинули 20 мирних жителів, 9 з яких – діти.

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