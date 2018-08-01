Шахтар ще може підписати Жонаса Торо

Шахтар стежить за ситуацією з продовженням контракту Жонаса Торо із Сан-Паулу.

Нападник бразильського Сан-Паулу Жонас Торо все ще не продовжив контракт з командою, повідомляє UOL Esporte.

Нинішня угода 19-річного бразильця з командою діє до 7-го березня 2019 року, а це означає, що вже найближчим часом він зможе вести переговори про підписання попереднього контракту з іншими клубами.

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Цією ситуацією може скористатися Шахтар. Донецький клуб зараз стежить за перебігом переговорів і може відновити спроби підписати Торо, якщо він не узгодить новий контракт з Сан-Паулу.

Нагадаємо, раніше Шахтар за схожою схемою вже підписав футболіста Сан-Пауло – Маркіньоса Сіпріано, але потім "гірники" все ж вирішили заплатити клубу мільйон євро, щоб футболіст приєднався до них на три місяці раніше і пройшов передсезонну підготовку.