Арда Туран зробив висновки після Ільвеса

Тиждень тому тренерський штаб довірив місце в основі Вінісіусу, Траоре, Очеретьку й Егіналду. Перші двоє не вразили й пролетіли повз старт у Стамбулі. Конопля з фінами зіграв яскравіше (хоча на зборах основним був Тобіас), тож його поставили у старт на матч з Бешикташем. Егіналду теж вийшов, але вже на вістрі атаки – занадто вже багато моментів він мав у штрафному Ільвеса.

Досить несподівано у запасі залишили Бондаренка, замість якого випустили Очеретька. Таким чином, можна говорити про відсутність "мазунчиків" на даному етапі – у старт потрапляють лишень ті футболісти, які добре проявили себе на полі. Загалом же склад виявився прогнозованим.

Шахтар прекрасно підготувався до Бешикташа

"Гірники" добре підготувались до турків. Команда відмовилась від систематичного високого пресингу, зустрічаючи "орлів" у середньому блоці. Це – дуже неприємний сценарій для підопічних Уле Гуннара Сульшера. Попри вкрай іменитий склад з Кьокчу, Абрахамом та Рафа Сілвою, Бешикташ вкрай слабкий у позиційному наступі. Даному колективу потрібен простір.

Супернику дозволили атакувати, але нічого небезпечного біля воріт Різника не сталося. У перші півгодини пригадується тільки 2-3 індивідуальних проходи та обрізки, однак захисники швидко й впевнено гасили "пожежі". Особливо вразив Бондар, який добре страхував і перехопив кілька перспективних кросів.

Також донеччани скористались відсутністю нормального пресингу турків. На оборонців майже не чинили тиск. Такий футбол дозволяв Матвієнко проводити тривалі рейди з м'ячем на чужу половину поля, а Бондар не боявся віддавати розрізні передачі в опорну зону і ці паси проходили!

А далі Шахтар розтягував Бешикташ через фланги. Турки жахливо працювали без м'яча, відкриваючи простір і постійно не встигаючи. До того ж, у "орлів" просідали фулбеки – Аліссон і Кевін обігрували їх, немов на мопеді. Опорна зона господарів теж "гуляла", і навіть на стандартах вони пропускалися жахливих позиційних помилок.

"Гірники" розкатали Бешикташ за півгодини

Шахтар до 30-ї хвилини взагалі не помічав спротиву. Рахунок було відкрито вже на 7-й хвилині. Гол, звісно ж, організували вінгери: затяжна атака з лівого на правий фланг завершилась переведення Кевіна на правий кут штрафного – там опинився Аліссон, який вирішив зміститись вздовж лінії. Бразилець прибрав Юрашека, обійшов недоречний підкат Кьокчу й завдав потужного удару. 0:1!

На 16-й Кевін міг вивести Очеретька віч-на-віч, однак Гюнок встиг прочитати передачу. На 21-й же хвилині Кевін спробував забити сам. Отримавши пас від Судакова, хавбек увірвався на лівий край карного майданчика, хитнув Свенссона й пробив, але м'яч пройшов над поперечкою.

Ще за три хвилини забивати мав Очеретько, який опинився без опіки у штрафному при розіграші кутового – Судаков віддав своєчасний пас, а Олег видав потужний постріл. Гюнок парирував, а м'яч зрикошетив у обличчя Марлону на дальній стійці. Туркам пощастило, що опорник не встиг зорієнтуватись.

На 28-й хвилині Шахтар забива заслужений другий гол. Його сконструювали бразильці: Педро Енріке виконав діагональ на Аліссон, той обіграв Юрашека 1-в-1 і подав на дальню, а Егіналду замкнув головою – 0:2! По ділу.

На 34-й хвилині донеччани мали й розгром влаштовувати. Кевін підтримав швидку атаку, знову опинився перед Свенссоном і пробив з лівого кута карного майданчика. На жаль, сфера пролетіла поруч з правою штангою. Здавалося, що Бешикташ ось-ось розвалиться.

Турки нічого не могли створити у позиційному наступі. Моментів не виникало взагалі, однак після другого пропущеного вони додали хоча б у боротьбі за втрачений м'яч. Господарі почали заробляти штрафні й кутові. Один із них приніс прикрий пенальті – подача з корнера поцілила у високо підняту руку Коноплі. Абрахав з "позначки" впевнено переграв Різника. 1:1!

Перед перервою Бешикташ міг і зрівняти рахунок. Чи не перша обрізка Бондара вилилась у контратаку, в якій Абрахам запустив пас на хід Жедсону Фернандешу. Той відірвався від захисників і вийшов сам на сам з Різником – нехай і під кутом. Центрхав потужно пробив у лівий нижній, однак Дмитро парирував ногою!

Нервовий другий тайм завершився тріумфом кращої команди

Підопічним Уле Гуннара Сульшера вдалося зберегти налаштування з ендшпілю першого тайму. Одразу по перерві "орли" натиснули на "гірників".

Штрафний Шахтаря активно навантажували кросами, а за підбирання точилася агресивна боротьбі. Був і високий пресинг. Донеччани явно нервували – декілька разів довелося грати на відбій, а Різник виконав низку сейвів. На відзнаку особливо заслужив Бондар, який регулярно підчищав за партнерами.

Вже на 20-й секунді Бешикташ мав забивати внаслідок удару Кьокчу, якого забули в 10 метрах від воріт. З гострого кута той пробивав під ближню стійку, однак Різник врятував "помаранчево-чорних". На 47-й же хвилині Удохай замикав подачу з кутового, але вийшло зависоко. Ще через три хвилини Абрахам ледь не перехопив пас Бондара на Різника.

Втім, стартовий натиск Бешикташа поступово став вилітати в трубу. Шахтар відповідав контратаками. Десь у цьому допоміг вихід Педрінью (замість Марлона) та Вінісіуса (замість Коноплі). На 59-й хвилині Педрінью міг виконати асист, віддавши розрізний пас на лівий край штрафного, однак Судаков звідти поцілив у зовнішній бік сітки. За кілька хвилин з передачі Педрінью міг забивати Егіналду, але нападник не зміг переграти останнього захисника.

А на 67-й хвилині Шахтар шокував Стамбул третім голом. Аліссон отримав пас від Педрінью на правому фланзі, спокійно обіграв захисника та пробив. Рикошетом він прилетів до Кевіна, якому залишилось забити у порожні. 1:3!

Цей гол виявився дуже своєчасним, адже Бешикташ прокинувся, а донеччани занервували. Великої кількості моментів вони не привезли, однак на 80-й хвилині невдалий підкат Матвієнка міг вилитись у вихід Жедсона Фернандеша віч-на-віч. В останню мить його зупинив Бондар.

Уле Гуннар Сульшер же провів серію замін. Особливо круто у гру зайшли Киличсой та Жоау Маріу. Останній і зробив другий гол у ворота Різника на 87-й хвилині, скинувши м'яч на лінію штрафного під удар Рафі Сілві. Різник парирував, однак на добиванні опинився Маріу. 2:3!

Здавалося, що в ендшпілі будуть проблеми, однак Шахтар зумів завершити на коні. Ба більше – у компенсований час підопічні Арди Турана провели четвертий гол. Спрацювали пізні заміни коуча: свіжий Невертон скинув діагональ Матвієнка на Бондаренка, а той виконав катбек з правого флангу на Кевіна – бразилець же вгатив у дальню дев'ять. 2:4!

Саме з цим рахунком Шахтар чекатиме на матч-відповідь.

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