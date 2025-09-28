Шахтар завітав у гості до Руха в матчі 7-го туру УПЛ. Читайте результат та огляд матчу Рух – Шахтар у цій новині на "Футбол 24".

Динамо вчора втратило очки проти іншої команди зі Львова – Карпат, тож Шахтар мав прекрасну нагоду скористатись осічкою головного конкурента в матчі з Рухом. На гру із "жовто-чорними" Арда Туран виставив максимально бойовий склад. Уже на 2-й хвилині Мейрелліш міг забити, коли обікрав Ляха поруч із штрафним львів'ян, але удар вийшов кволим і прямо в Герегу.

Форвард через 10 хвилин змарнував ще одну нагоду. Конопля виконав чудову діагональ на лівий край чужого штрафного на Педро Енріке, який прострілив вздовж воріт – Мейрелліш не зміг влучити по м'ячу! Але на 27-й хвилині бразилець відкрив лік своїм голам в українській Прем'єр-лізі. Після довгої діагоналі Матвієнка Бондаренко головою скинув на Луку, а той першим дотиком прийняв м'яч на груди, а другим з ходу вгатив у ближній кут – 1:0 на користь Шахтаря!

Через 4 хвилини "гірники" подвоїли перевагу. Марлон Гомес помітив вривання Коноплі за спини захисникам і віддав класне закидання, а Юхим викотив Педрінью на порожні ворота – 2:0! Після цього команди догравали перший тайм – моментів майже не було.

Старт другого тайму ознаменувався ще одним голом Шахтаря. Рух розігрував кутовий біля воріт Різника, Педро Енріке виніс м'яч, і, як виявилось, віддав передачу на хід Педрінью, який втік від захисників і реалізував вихід віч-на-віч. Після цього команди обмінялись "гірчичниками" для Мейрелліша та Ляха, а згодом по жовтій дістали Слюбик та Марлон Гомес – перший грубо зіграв, а другий емоційно відреагував.

Туран після цього освіжив склад, випустивши Очеретька, Шведа і Назарина замість Криськіва, Мейрелліша та Марлона Гомеса. Отримав шанс і Вінісіус Тобіас. Моментів при цьому не виникало: Шахтарю не дуже потрібно було нестись вперед, а Рух просто нічого не міг створити проти грізного суперника. А на 90-й хвилині "гірники" добили суперника. Ізакі отримав м'яч на лівому фланзі, проскочив двох захисників, обігрався з Бондарем у стінку і пробив у ближній кут – рикошет трохи дезорієнтував воротаря.

