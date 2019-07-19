Шахтар впевнено переміг Колос завдяки голам молодих талантів

Шахтар провів товариський матч з Колосом у рамках передсезонної підготовки.

Товариський матч

Шахтар – Колос – 2:0

Голи: Фернандо, 22, Сікан, 65

У рамках передсезонної підготовки до нового сезону УПЛ Шахтар провів товариський матч проти новачка Прем'єр-ліги Колоса. "Гірники" вийшли на поєдинок не основним складом, серед гравців було чимало молоді, натомість лідери команди: Марлос, Мораєс, Ісмаїлі, Тайсон, Степаненко та інші, не потрапили у заявку на гру.

Шахтар опублікував заявку на сезон 2019/20 – Сікан та Бланко Лещук у списку, Кайоде відсутній

Шахтар у статусі фаворита взяв ініціативу у свої ноги, що вже на 28 хвилині принесло підопічним Каштру гол, який забив Фернандо. Перший тайм завершився з рахунком 1:0.

У другій половині зустрічі Сікан, який вийшов на заміну, подвоїв перевагу своєї команди. Нападник замкнув головою передачу зі штрафного від Піхальонка. Відтак, підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь підопічних Каштру.

Нагадаємо, донецький клуб розпочне новий сезон у неділю, 28 липня, коли змагатиметься з київським Динамо у поєдинку за Суперкубок України.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону