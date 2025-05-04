Напередодні Шахтар у матчі 27-го туру УПЛ розгромив Чорноморець з рахунком 3:0, однак за трохи Динамо забило чотири сухих голи у ворота Інгульця і поховало навіть теоретичні шанси головного конкурента на чемпіонство.

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Кияни за три тури до завершення чемпіонату випереджають донеччан на 10 очок, що автоматично позбавляє команду Маріно Пушіча будь-яких шансів не лише на першу сходинку, а й на вихід до Ліги чемпіонів – від України у цьому турнірі буде лише один представник (розпочне свій шлях у турнірі з другого кваліфікаційного раунду).

Нагадаємо, востаннє Шахтар залишався поза Лігою чемпіонів ще в сезоні 1999/2000. Тоді команда виступала в Кубку УЄФА, де після перемоги над македонським Сілексом у кваліфікації вилетіла від нідерландської Роди вже у першому раунді основної сітки.

До слова, наразі Шахтар (йде у турнірній таблиці УПЛ третім) претендує на Лігу конференцій, однак у разі перемоги у фіналі Кубка України зможе стартувати у першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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