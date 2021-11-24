Темні часи вітчизняного футболу тривають. Услід за київським Динамо всі шанси на продовження боротьби в єврокубках навесні втратив і донецький Шахтар.

Команда Роберто Де Дзербі програла Інтеру в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Інтер – Шахтар – 2:0 – відео голів

Поразка від "нерадзуррі" (0:2) достроково гарантувала Шахтарю останнє місце в квартеті D. Востаннє "гірники" фінішували останніми в групі ЛЧ у сезоні 2011/12. Тоді український гранд набрав 5 очок у суперництві з кіпрським АПОЕЛом, пітерським Зенітом і Порту.

Нагадаємо, що наразі в активі Шахтаря 1 очко, набране в домашньому матчі проти Інтера (0:0).

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