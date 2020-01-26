Шахтар – Войводина: онлайн-трансляція другого матчу команди Каштру на зборах

Шахтар зустрічається з сербською Войводиною у черговому поєдинку на турецьких зборах. Посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Войводина дивитись онлайн можна на каналі "Футбол 2" та на сайті "гірників" за виділеним посиланням – для цього потрібно просто зареєструватися. Гра стартує о 16:30 за київським часом. Це вже другий матч для підопічних Каштру у 2020 році. Вчора вони мінімально здолали польський Лех.

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Головний тренер Войводини – ексгравець Шахтаря Ненад Лалатович. У 2003–2005 роках захисник провів за донецький клуб 24 матчі. Суперник "гірників" йде на третьому місці в чемпіонаті Сербії. До Белека Войводина прибула 24 січня і в суботу зранку провела перше тренування.

Протягом останніх 10 років Шахтар провів 6 товариських матчів із сербськими клубами: 4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка. З Войводиною "оранжево-чорні" ще не зустрічалися.