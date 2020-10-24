Ворскла в рамках 7-го туру УПЛ розписала бойову нічию з Шахтарем. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Полтавці шокували суперника вже на початку матчу. Корнієнко віддав пас назад у власний штрафний, Бондар вчасно не відреагував і Кулач, випередивши захисника, влучно пробив повз Анатолія Трубіна. Проте ще до перерви "гірники" зрівняли – Тете знайшов у штрафному вільного Соломона, а той потужним ударом у дальній нижній кут відновив статус-кво.

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Після відпочинку Ворскла залишилась у меншості – команду підвів Ндіайє Пап Альюн, який поблизу кутового прапорця скосив Тете і побачив другу жовту картку. Проте, підопічним Каштру не вдалось скористатись чисельною перевагою і матч так і закінчився бойовою нічиєю.

Як наслідок, Ворскла з 15 пунктами очолила турнірну таблицю, Шахтар – з 13 балами третій.

Ворскла втримала нічию з Шахтарем та стала лідером УПЛ – помилка чемпіонів світу коштувала "гірникам" перемоги