Шахтар – Ворскла: онлайн-трансляція матчу

Шахтар приймає Ворсклу в поєдинку 9-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Ворскла розпочався о 19:00 на ОСК Металіст у Харкові. "Гірники" впевнено лідирують в чемпіонаті, набравши 24 очки у стартових 8-ми турах. В активі підопічних Віталія Косовського 7 пунктів та 10 позиція.

Шахтар – Ворскла: анонс матчу УПЛ

В попередньому турі Шахтар мінімально здолав Десну, а Ворскла вдома розгромно поступилася Динамо з рахунком 0:5. До слова, переможна серія донеччан проти полтавської команди налічує вже 9 поєдинків поспіль.

Шахтар – Ворскла: стартові склади команд

Шахтар: Пятов – Додо, Матвієнко, Бондар, Ісмаїлі – Степаненко, Алан Патрік – Коноплянка, Тайсон, Соломон – Дентінью

Запасні: Трубін, Марлос, Коваленко, Кривцов, Сіпріано, Тете, Мораєс

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Чеснаков, Баєнко, Саків – Альюн, Петровіч – Артур, Габелок, Кане – Хебай

Запасні: Різник, Скляр, Челядін, Васін, Якубу, Ребенок, Мартиненко