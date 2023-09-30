Матч Шахтар – Ворскла відбудеться сьогодні, 30-го вересня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Ракицький дізнався термін дискваліфікації за своє скандальне вилучення в матчі з Рухом

"Гірники" посеред тижня розгромили Верес і вийшли до чвертьфіналу Кубка України. Перемога ніби й заслужена – та ще й ефектна, з голом-шедевром Бондаренка – однак враження від футболу Шахтаря все одно неоднозначне. До 60-х хвилин команда створила півтора моменти, зовсім не демонструючи домінування у грі. Рівняни тримались спокійно.

Вау-ефекту не відчувалося і в перші 20 хвилин з Рухом, коли склади ще були рівними. При цьому вистачало грубих помилок в опорній зоні, а потім же взагалі все стало сумно. Одразу згадався матч річної давнини, коли Шахтар залишився вдесятьох, але цілу годину грав на половині поля львів'ян. Тепер очевидно, що "помаранчево-чорні" поки не здатні це повторити.

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Частково муки Шахтаря пояснюються тривалою розбудовою проектів Патріка ван Леувена – його Зоря теж розквітла не одразу. До того ж, з'явилася значна кількість новачків, а лідери періодично випадають зі складу (то Бондар з Судаковим, то Матвієнко, то Бондаренко, не кажучи вже про Траоре). Тренеру й команді потрібен час, аби зліпити все до купи, однак останні рішення коуча посилили тактичну вразливість донеччан.

Про дивацтва у зустрічі з Порту всі пам'ятають, але вони продовжились і в матчі з Рухом. Чемпіони догравали його, маючи на полі двох лівих захисників, двох правих і одного центрального – а над ними розташувались три опорники. Тобто, "гірники" проти напівмолодіжного складу львів'ян сіли у "автобус", хоча могли вбивати час стерильним володінням.

Лише з Вересом склад і тактика стали звичними, хоча яскравості й моментів у перші 60 хвилин це не додало. Можливо, повернення Матвієнка (він вже тренується у загальній групі) додасть Шахтарю ефективності, однак поки варто констатувати – стан донеччан перед ключовим матчем у ЛЧ тривожить. Команда в останніх поєдинках втратила вогонь і сміливість, а рішення Патріка ван Леувена робили її ще більш вразливою.

Для Ворскли такий розбалансований гранд міг би стати солодкою булочкою, якби не сталася кадрова катастрофа. Окрім чотирьох травмованих гравців основного ростеру (три з яких є лідерами), Віктор Скрипник втратив Тьяго Сантану та Корнієнка (Шахтар не дав дозвіл на виступ орендованого футболіста). Фактично, випала майже вся лінія оборони та один із ключових хавбеків.

Кадрова бідність критично б'є по гейм-менеджменту Скрипника. По-перше, його футбол надзвичайно енерговитратний. "Зелено-білі" лідирують в УПЛ за інтенсивністю єдиноборств, перехоплень і підкатів – але цього тиску вистачає лишень на 30-40 хвилин.

По-друге, хорошому пресингу потрібні злагодженість та певний інтелект, однак за таких серйозних проблем у складі тиск приречений на регулярні провали (як сталося у зустрічі з Динамо). Як наслідок, Ворскла виглядає грізно лишень на окремих відрізках – а без успішного тиску її взагалі не існує. Показово, що команда награла лишень на 6,82 очікуваних голів (найгірший показник в УПЛ).

Яскравою демонстрацією проблем "зелено-білих" став матч з Кривбасом у попередньому турі. На старті підопічним Віктора Скрипника вдавалося високо накривати суперника, що призвело до взяття воріт – втім, криворіжці випадково забили у відповідь, потім у них пройшов ще один м'яч, а завершилось все з рахунком 1:4. Що й не дивно, коли на заміну по перерві виходить 18-річний Крупський, 19-річний Хрипчук і 19-річний Островський.

Але є і позитив. Після двох поспіль поразок у чемпіонаті полтавці розгромили Металіст 1925, ставши чвертьфіналістом Кубка України. Щоправда, там зіграла основа, а можливостей для ефективної ротації немає – на відміну від Шахтаря. Патрік ван Леувен розподіляв ігровий час грамотно, тож навряд чи "гірники" будуть почуватись втомленими.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лемкін, Траоре, Бондар, Петряк – Рамірес, Юрченко, Чеснаков, Бацула

Дискваліфіковані: Ракицький – Тьяго Сантана

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Ворскла

Шахтар: Різник – Конопля, Чигринський, Міроші, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськів, Бондаренко, Судаков – Келсі

Ворскла: Ісенко – Пердута, Челядін, Павлюк, Крупський – Скляр, Челядін – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Патріка ван Леувена – 1.31. На тріумф Ворскли дають аж 8.50, а нічию оцінили коефіцієнтом 5.00.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.62, аналогічний тотал менше – 2.31. Гол Кевіна Келсі помножить вашу ставку на 2.20, а Руслана Степанюка – на 3.20.

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