Шахтар – Вольфсбург: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 2019/20

Вирішальна битва за чвертьфінал Ліги Європи. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Вольфсбург на "Футбол 24", стартує о 19:55. Гру транслює телеканал "Футбол 1". Донеччани отримали в Німеччині солідну перевагу, поклавши 2 виїзні голи, а супернику дозволивши відзначитися лише раз. Відтак "вовкам" потрібно забивати мінімум двічі, аби пройти в 1/4 фіналу, а команді Каштру вистачило б і мінімальної поразки 0:1. Відзначимо, що у наступному раунді переможця цієї пари на 99% чекає Базель, який розгромив у першій зустрічі Айнтрахт на виїзді з рахунком 3:0.

Шахтар – Вольфсбург: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко – Антоніо, Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс

Вольфсбург: Кастелс (к) – Тіссеран, Понграчіч, Брукс – Русільйон, Шлагер, Арнольд, Брекало – Віктор, Вегхорст, Гінчек

Відзначаємо, що ліворуч у захисті виходить Микола Матвієнко, який весь сезон провів у центрі оборони і тільки після завершення УПЛ награвався у товариських матчах на місці травмованого Ісмаїлі. Позицію центрбека збірної України посідає сьогодні не завжди стабільний Давид Хочолава. У решті все прогнозовано.