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Шахтар – Вольфсбург: де і коли дивитися матч Ліги Європи 2019/20

18:00 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: де і коли дивитися матч Ліги Європи 2019/20
Ліга Європи, Шахтар – Вольфсбург: де дивитися матч 5 серпня 2020 року

Шахтар приймає Вольфсбург у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ. Першу зустріч виграли чемпіони України. Де і коли дивитися онлайн матч Шахтар – Вольфсбург, підкаже "Футбол 24".

 

Вирішальна битва за чвертьфінал Ліги Європи. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Вольфсбург на "Футбол 24", стартує о 19:55. "Гірники" отримали в Німеччині солідну перевагу, наколотивши 2 виїзні голи, а пропустивши лише раз. Відтак "вовкам" потрібно забивати мінімум двічі, аби пройти в 1/4 фіналу, а команді Каштру вистачило б і мінімальної поразки 0:1. Відзначимо, що у наступному раунді перможця цієї пари на 99% чекає Базель, який розгромив Айнтрахт на виїзді з рахунком 3:0.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників

Де дивитися матч Шахтар – Вольфсбург онлайн

Протистояння довжиною у майже 5 місяців. Саме стільки минуло від першої гри команд. Зараз зустріч на НСК Олімпійський також пройде за порожніх трибун через складну ситуацію з епідемією коронавірусу COVID-19 в нашій державі. Вольфсбург уже встиг пожалітися на Україну та УЄФА, мовляв, у Німеччині практично в 4 раз менше хворих, але вибору немає – треба їхати і виконувати свою роботу.

Матч Шахтар – Вольфсбург дивитися онлайн можна на сайті oll.tv. Канал "Футбол 1" транслює зустріч, починаючи з 19:50. Там же о 19:15 стартує передматчева студія "Шлях до Кельна". Гру показують у багатьох країнах світу (дивіться перелік каналів на фото вище).

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

blog_ava
Шахтар – Вольфсбург: лідер "вовків" шокований проведенням матчу Ліги Європи в Україні
10:22
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