Шахтар – Вольфсбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Затяжний європейський сезон 2019/20 нарешті дотягнув і до завершення єврокубків. Починаємо з 1/8 фіналу Ліги Європи, частина якого буде проведена в Німеччині, а ще частина – приблизно там, де і планувалося. Шахтарю пощастило отримати дозвіл від УЄФА прийняти матч-відповідь в Україні на НСК Олімпійський, який у "гірників" заявлений, як домашній. Вдале рішення, адже у Харкові поєдинок навряд чи б дозволили проводити – німецька сторона і так біситься через виїзд, лякаючи всіх списком інститута Роберта Коха. В ньому наша країна перебуває в червоній зоні коронавірусної небезпеки.

Шахтар – Вольфсбург: прогноз на вирішальний матч 1/8 фіналу Ліги Європи

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"Дивна ситуація, коли ти читаєш, що там відбувається. Але це моя робота. Ми летимо туди, як професіонали. Постараємось менше контактувати", – заявив хавбек "вовків" Макс Арнольд. Той факт, що в Німеччині ситуація з пандемією теж далека від ідеалу, для півзахисника виявився не вартим уваги. Звісно ж, в своїй країні відігрувати рахунок 1:2 Вольфсбургу було б набагато легше, хоча трибуни все одно будуть порожніми.

Слабкі й сильні сторони Вольфсбурга

Команда Олівера Гласнера фінішувала на сьомій позиції в Бундеслізі, не сильно вразивши результатами. Після карантину команда набрала 14 очок з 27 можливих, чергуючи перемоги з поразками (по 4) та раз зігравши внічию. Вольфсбург безапеляційно зливав практично всім лідерам – 0:2 з Борусією Д, 0:3 проти Борусії М, 0:4 від Баварії – однак несподівано знищив Байєр на виїзді (1:4). В очі впадають проблеми з обороною – "вовки" пропустили 14 голів і всього раз перемогли всуху, з величезними труднощами дотиснувши напівмертвий Вердер.

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Крім того, просіла інтенсивність пресингу Вольфсбурга: до карантину команда тримала PPDA на рівні 9,00 і йшла за цим показником третьою одразу за Мюнхеном та Леверкузеном – після рестарту ж колектив перебував на сьомій сходинці з PPDA 11,32, поступаючись навіть Вердеру та Кельну. Щонайгірше, з-під пресингу "вовки" виходять дуже слабко, втрачаючи м'яч на чужій половині вже після десятої передачі.

Зрештою, варто не забувати і про завершення сезону аж 27 червня та всього один контрольний матч перед Шахтарем (1:1 з РБ Лейпциг). За цей час цілком можна розгубити ігрову форму.

Сильною стороною Вольфсбурга, в першу чергу, залишається прописка в Бундеслізі – команда в принципі звикла до найвищого рівня опозиції й максимальних швидкостей роботи щотижня. Крім того, пресингувати "вовки" також не розучилися, на чужій половині створюючи тиск більш інтенсивний, ніж у двох Борусій. При цьому підопічні Олівера Гласнера, попри малу кількість "сухих" матчів, доволі непогано обороняються, перебуваючи у топ-5 за найменшою кількістю проникних передач суперника. Розрізати захист Вольфсбурга непросто, хоча дві третини пропущених голів цей колектив пропускає таки з гри.

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Світлою плямою виступає Ваут Вегхорст, який після карантину не марнував моментів – у восьми матчах він забив п'ять голів при xG 4,94. Загалом же, він наколотив 16 голів, ставши четвертим бомбардиром чемпіонату. Крім нього, дуже небезпечним виконавцем є Макс Арнольд, який володіє шикарним дальнім ударом і дуже класно пробиває та подає зі штрафних. Фактично, саме він знищив Байєр, зробивши два асисти та забивши гол.

Команда швидко переходить з оборони в атаку, а також дуже гнучка в тактичному плані – Олівер Гласнер в поточному сезоні активно використовував схеми 3-4-2-1, 4-4-3 та різні варіації 4-4-2, а епізодично Вольфсбург переходить і на 4-2-3-1. Словом, колектив має дуже серйозний вишкіл, тож легко сьогодні не буде.

Слабкі й сильні сторони Шахтаря

Ахілесовою п'ятою "гірників" у поточному сезоні стали стандарти суперників, після яких голи прилітають регулярно. Навіть Маріуполь забив Шахтарю після подачі з кутового, не кажучи вже про Вольфсбург, Бенфіку, загребське та київське Динамо, Манчестер Сіті, Аталанту, Зорю, тощо. При цьому проблеми виникають не тільки при стандартах, а і просто при кросах у штрафний – донеччани постійно гублять своїх футболістів, програють зони підбирання, розриваються між м'ячем та ділянками, якого потрібно опікати, зрештою відкриваючи шпарини біля власних воріт. У німців же у складі одні двометрові атланти, тож це дуже серйозна проблема.

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Не менш вразливою команда є при швидких контратаках, що особливо яскраво продемонструвала Олександрія в матчі на НСК Олімпійський – два гола з них прилетіли всього за кілька хвилин. Взагалі, у Шахтаря є неприємна тенденція впадати у стан гроггі, за першим пропущеним м'ячем відносно швидко (а іноді й моментально) отримуючи другий – так сталося і на КСК Ніка, і проти Динамо, і з тим же Колосом до карантину в славнозвісній перестрілці 4:3.

Ще одним мінусом потрібно назвати капітальну необережність "гірників" у власному штрафному. Особливо цим грішить Микола Матвієнко, який ніяк не може приструнити свої руки. Суперники пробили "гірникам" вісім пенальті – ось з цим Луїшу Каштру потрібно боротися. Ваут Вегхорст у першій зустрічі не зміг пробити Пятова, але давати другу спробу форварду Вольфсбурга вкрай ризиковано.

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Одна з головних переваг Шахтаря – недавнє завершення чемпіонату. Шахтар фінішував 19 липня й ще до того зумів дати лідерам короткі відпустки, а після того встиг провести спаринг проти Вереса (2:0). Розгубити ігрову форму за такий проміжок часу набагато важче, ніж за два місяці простою. Крім того, в останніх матчах дуже сподобались Манор Соломон і Тайсон, та і Євгена Коноплянку обережно почали нахвалювати – а саме на цьому фланзі у Вольфсбурга шалені проблеми.

Основні переваги Шахтаря всім зрозумілі. Команда якісно комбінує, швидко переходить центр поля, в неї дуже важко відібрати м'яч. Донеччани вміють підіймати темп гри й при цьому демонструють залізний характер, в поточному сезоні врятувавши матчі із Загребом та Бенфікою (по 3:3). Це в УПЛ "гірники" дозволяють собі певні вольності, але в Лізі Європи команда грає на повну потужність. Проти Вольфсбурга підопічні Луїша Каштру виглядали відверто краще, тож німцям, в теорії, сьогодні не позаздриш. Зрештою, Шахтар веде у рахунку й має виїзний гол!

Кадрова ситуація

У Шахтаря є лише одна, але дуже важлива втрата – Ісмаїлі відновлюється від травми й покинув заявку "гірників". Окрім бразильця, з неї зникли прізвища Михайла Мудрика, Артема Бондаренка та Назарія Муравського. Натомість, Шахтар дозаявив воротаря Євгена Гриценка та захисника Вітао. Загалом, кадрове становище донеччан можна назвати майже ідеальним.

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Вольфсбург похизуватися цим не може – через травми команді не зможуть допомогти дискваліфікований Ренато Штеффен та травмовані Джефрі Брума та Адмір Мехмеді. Участь Пауло Отавіо та Вільяма перебуває під величезним питанням, адже вони відновлюються від пошкоджень. Так само висить у повітрі участь Ксавера Шлагера, який заліковував травму і повинен був відновитись до гри з Шахтерам. Зрештою, не зіграє Кевін Мбабу, у якого знайшли коронавірус.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Вольфсбург

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Антоніо, Степаненко – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс

Вольфсбург: Кастелс – Тіссеран, Понграчіч, Брукс, Русільйон – Віктор, Шлагер, Арнольд, Брекало – Вегхорст, Гінчек

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обидві команди забивні, обидві команди достатньо пропускають, тож можна очікувати на таку ж кількість голів, яка була зафіксована і у першому матчі. Втім, фаворитом хочеться назвати саме Шахтар. У донеччан є перевага виїзного голу, вони грають вдома і вони виглядали краще за "вовків" у Німеччині.

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Крім того, вони повинні перебувати в кращому ігровому тонусі. Вольфсбург же після карантину нічого особливого не продемонстрував, програвши майже всім сильним колективам і перегравши тих, яких впевнено б прибив і Шахтар. Та і статистично команда не вражає. Саме тому можна ризикнути й поставити на прохід Шахтаря.

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