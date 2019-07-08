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Шахтар – Вольфсберг – 2:0 – відео голів та огляд матчу

8 липня 22:03 562 Читать на русском
Шахтар – Вольфсберг – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Вольфсберг – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар обіграв Вольфсберг у товариському матчі. Дивіться відео голів поєдинку на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
2
2 : 0
0
Вольфсберг
19:00 08:07:2019
завершено
 

Товариські матчі

Шахтар – Вольфсберг – 2:0

Голи: Мораєс, 5, Тете, 36

Шахтар на класі переграв Вольфсберг завдяки голам Мораєса і Тете

Донецький Шахтар у другому спарингу дня зустрівся з австрійським Вольфсбергом. "Гірники" дуже швидко відкрили рахунок зусиллями Жуніора Мораєса, а за півгодини Тете подвоїв перевагу. Друга половина зустрічі пройшла без забитих м'ячів.

Таким чином, донеччани здобули другу перемогу протягом дня під час тренувального збору.

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Теги
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