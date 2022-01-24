Шахтар зустрічається з австрійським Вольфсбергом в рамках підготовки до відновлення сезону.

Матч Шахтар – Вольфсберг стартує на о 15:30 за київським часом. Подивитися поєдинок у прямому етері можна на Shakhtar TV на офіційному сайті донеччан, а також в мобільному додатку FC Shakhtar.

Програму турецьких зборів відкриває поєдинок з Вольфсбергом. Попереду ще спаринги з солігорським Шахтарем і сербською Црвеною Звездою. Бразильський новачок Давід Нерес відразу виходить з перших хвилин.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Нерес, Патрік, Мудрик – Педрінью.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Вітао, Вінісіус, Корнієнко, Гаврилюк, Бондар, Фарина, Антоніо, Тете, Бондаренко, Сігєєв, Судаков, Глущенко, Мораєс, Сікан, Фернандо.

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