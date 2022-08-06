"Відчуваю дуже гарні емоції. Повернення в Шахтар для мене важливе, тому що я скучив за рідною мовою, за рідним колективом. Коли ти спілкуєшся однією мовою з партнерами по команді, то це якось психологічно допомагає. У команді мене зустрічали як належить, з хлібом та сіллю.

Шахтар оголосив про повернення Зубкова

Ми розпочали переговори десь місяць тому, можливо трохи більше, ще коли я був у таборі національної збірної. Для мене це рішення далося дуже легко. Це рідний клуб, можливість грати в Лізі чемпіонів. Дуже хочеться допомогти в цей важкий час команді.

Багато спілкувався з Колею Матвієнком. Також було декілька дзвінків до Тараса Степаненка. Майже щодня говорив з Даріо Срною. Більше, ніж з моєю жінкою, напевно. Завжди були на зв’язку і це нарешті трапилося. Я родом з Макіївки, з Донецької області. У мене завжди була ціль, мета, мрія – грати за Шахтар. Всі розуміють, що зараз в українців буде більше шансів. Думаю, що все буде гаразд і ми гарно представимо країну.

З Ігорем Йовічевічем побачилися вперше. Але я спілкувався з деякими гравцями з Шахтаря та інших клубів, які з ним працювали. Всі кажуть лише позитивні речі. Думаю, познайомимося трохи ближче вже на футбольному полі. Я також повинен розуміти, що він від мене хоче та в якій ролі мене бачить", – сказав Зубков у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Олександр підписав з "гірниками" контракт на 5 років. За інформацією Transfermarkt, його контракт обійшовся донеччанам у 2 млн євро. Партнери по збірній України та колишні одноклубники тепло прийняли новобранця, зустрівши його буквально хлібом-сіллю.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?