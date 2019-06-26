Шахтар визначився з ціною за Веллінгтона Нема – на гравця претендує Фенербахче

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем невдовзі може змінити клуб.

Фенербахче отримав пропозицію підписати бразильця, і хавбек зацікавив головного тренера "жовтих канарок" Ерсуна Янала, повідомляє Haber365.com.tr.

Бондар та Сікан вирушили на збори з Шахтарем – Каштру не взяв кількох гравців

За інформацією видання, наставник стамбульців попросив клубне керівництво провести переговори з Шахтарем про можливий викуп контракту Веллінгтона Нема.

Відзначається, що Шахтар хоче отримати за Нема 3 мільйони євро. Ця сума влаштовує Фенербахче, проте боси турецького гранда все одно планують поторгуватися.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем не потрапив до списку гравців Шахтаря, які вилетіли на перший літній тренувальний збір до Німеччини.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити