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Шахтар визначився з ціною за Веллінгтона Нема – на гравця претендує Фенербахче

11:25 1314 Читать на русском
Шахтар визначився з ціною за Веллінгтона Нема – на гравця претендує Фенербахче
Веллінгтон Нем / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем невдовзі може змінити клуб.

Фенербахче отримав пропозицію підписати бразильця, і хавбек зацікавив головного тренера "жовтих канарок" Ерсуна Янала, повідомляє Haber365.com.tr.

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За інформацією видання, наставник стамбульців попросив клубне керівництво провести переговори з Шахтарем про можливий викуп контракту Веллінгтона Нема.

Відзначається, що Шахтар хоче отримати за Нема 3 мільйони євро. Ця сума влаштовує Фенербахче, проте боси турецького гранда все одно планують поторгуватися.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем не потрапив до списку гравців Шахтаря, які вилетіли на перший літній тренувальний збір до Німеччини.

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Трансфери Шахтар Шахтар Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Фенербахче Фенербахче Трансфери чемпіонату України
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