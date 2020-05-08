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Шахтар визначився з ціною Коваленка – скромна сума не лякає Рому, але є інша перешкода трансферу

8 травня 16:07 4694 Читать на русском
Шахтар визначився з ціною Коваленка – скромна сума не лякає Рому, але є інша перешкода трансферу
Віктор Коваленко / Сайт Шахтаря

Шахтар розглядає різні варіанти щодо хавбека Віктора Коваленка, контракт якого закінчується у 2021 році.

Рома не полишає надій придбати гравця збірної України у "гірників", повідомляє Corriere dello sport.

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Коваленко коштуватиме близько 8-10 млн євро, якщо не продовжить контракт з Шахтарем. Ця сума цілком влаштовує римлян, однак Сергій Палкін анонсував новий етап переговорів з півзахисником. Імовірно, донецький клуб запропонує гравцю більшу зарплатню і пункт про суму викупу, який зберігатиме можливість переїзду в Європу. Рома чекатиме розвитку ситуації і почне діяти, якщо Шахтар і Коваленко не домовляться.

У нинішньому сезоні хавбек провів 21 матч у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Хавбек є вихованцем донеччан і перебуває у структурі клубу з 12-річного віку.

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Теги
Італія Шахтар Шахтар Рома Рома Трансфери Трансфери Шахтаря Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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