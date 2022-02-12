Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів, які плани у клубу на двох гравців, які повернулися з оренд – Ігоря Кирюханцева та Сергія Болбата.

"Щодо них ми зараз працюємо, шукаємо клуби. Я думаю, найближчим часом ми матимемо розуміння, де вони продовжать кар'єру.

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На сьогоднішній момент йдеться про оренду. У нас немає офіційних пропозицій щодо їхнього придбання, тому поки що так", – сказав Палкін у коментарі YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Нагадаємо, Кирюханцев першу частину сезону провів у складі Олександрії – за "містян" в 11 матчах він забив 2 голи і віддав 2 асисти. Болбат виступав в оренді в Десні, де у 14 поєдинках віддав 1 результативну передачу.

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