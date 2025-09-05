Донецький клуб прилаштував два вакантних номери після відходу лідерів.

В останні дні літнього трансферного вікна Шахтар покинули одразу дві його зірки – Георгій Судаков перейшов у португальську Бенфіку, а Кевін в англійський Фулхем. Як наслідок, у команді відбувся перерозподіл вакантних номерів.

Судаков зізнався, як вдалось отримати "десятку" в Бенфіці – додатковий бонус від легенди

За повідомленням прес-служби "гірників", футболку з цифрою 10, яку раніше носив Кевін, обрав собі Педрінью. А з "одинадцяткою" на спині відтепер виступатиме Невертон. Раніше бразильці носили 39-й і 38-й номери відповідно.

Нагадаємо, після 4-х турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде другим, маючи у своєму доробку 10 очок.