Шахтар визначився з черговим спаринг-партнером перед рестартом УПЛ

"Гірники" продовжують відновлювати свої ігрові кондиції за допомогою товариських матчів.

"Помаранчево-чорні" перед відновленням сезону в українській Прем'єр-лізі вирішили провести ще один товариський поєдинок, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Суперниками донеччан стане ще один представник Першої ліги – Оболонь-Бровар. Зустріч, яка запланована на 27 травня, відбудеться на полі тренувального комплексу у Святошино в 11:00. Вже традиційно спаринг можна буде переглянути у прямому ефірі на клубному телеканалі Shakhtar TV.

Підопічні Луїша Каштру напередодні провели поєдинок проти львівського Руха, в якому впевнено перемогли з рахунком 4:1.

До слова, Оболонь-Бровар посідає у турнірній таблиці Першої ліги п'яту сходинку.

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