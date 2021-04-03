Шахтар визначився із заявкою на Ворсклу – довгоочікуване повернення лідера
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, який протистоятиме Ворсклі в рамках 20-го туру УПЛ.
"Гірники" заявили на поєдинок із полтавцями 23 гравці, повідомляє офіційний твіттер Шахтаря. Відзначимо повернення Тараса Степаненка до складу команди.
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Голкіпери: Шевченко, Пятов, Трубін.
Захисники: Додо, Кривцов, Вітао, Бондар.
Півзахисники: Степаненко, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Соломон, Патрік, Майкон, Сіпріано, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо.
Нападники: Мораєс, В'юнник.
До слова, Шахтар зустрінеться з Ворсклою вже завтра, 4 квітня, початок зустрічі о 17:00. "Гірники" мають змогу скоротити відставання від Динамо, яке цього ж дня зіграє проти Олександрії.
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