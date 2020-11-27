Шахтар визначився із заявкою на матч із СК Дніпро-1 – Тайсон повернувся до складу, "гірники" втратили ще одного лідера
Донецький Шахтар обрав склад на матч 11-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.
Відзначимо повернення Тайсона до складу Шахтаря, а також відсутність Мораєса та Кривцова. Перший пропускає матч через дискваліфікацію, а от причини відсутності захисника не називаються.
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Воротарі: Пятов, Трубін, Олексій Шевченко.
Захисники: Болбат, Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко, Сіпріано.
Півзахисники: Майкон, Степаненко, Тете, Марлос, Антоніо, Судаков, Коваленко, Патрік, Тайсон, Соломон.
Нападник: Фернандо.
Відзначимо, що Шахтар зустрінеться вже завтра, 28 листопада, у матчі 11-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.
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