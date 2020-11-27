Донецький Шахтар обрав склад на матч 11-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

Відзначимо повернення Тайсона до складу Шахтаря, а також відсутність Мораєса та Кривцова. Перший пропускає матч через дискваліфікацію, а от причини відсутності захисника не називаються.

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Воротарі: Пятов, Трубін, Олексій Шевченко.

Захисники: Болбат, Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко, Сіпріано.

Півзахисники: Майкон, Степаненко, Тете, Марлос, Антоніо, Судаков, Коваленко, Патрік, Тайсон, Соломон.

Нападник: Фернандо.

Відзначимо, що Шахтар зустрінеться вже завтра, 28 листопада, у матчі 11-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

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