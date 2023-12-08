"Гірники" вже сьогодні, 8 грудня, розпочали продаж квитків на перший весняний матч. У Шахтаря є шанс зачіпитися за плей-офф Ліги чемпіонів.

За підсумками п'яти матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів донецький Шахтар забезпечив собі євровесну – підопічні Пушіча ще поборються за плей-офф Ліги чемпіонів, але вже точно не опустяться нище третьої сходинки, що дає право зіграти в Лізі Європи.

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Як повідомляє офіційний сайт "гірників", команда і надалі буде проводити єврокубкові матчі в Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні".

Вже в п'ятницю, 8 грудня розпочинається пріоритетний продаж квитків на першу домашню гру "помаранчево-чорних" після зимової перерви. Ціни стартують від 20 євро, VIP-категорії – від 298 євро.

"Гірники" гарантували собі євровесну – третє місце та плей-офф Ліги Європи вже в кишені. Але є шанс зачепитися за плей-офф Ліги чемпіонів. В останньому турі чемпіони України зіграють з Порту. Для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічним Пушіча потрібна тільки перемога.

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