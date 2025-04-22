"Гірники" хочуть отримати за 22-річного футболіста мінімум 60 мільйонів євро, повідомляє GiveMeSport.

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В січні 2024 року Наполі відмовився від покупки хавбека за 40 мільйонів євро. За даними Corriere dello Sport, Шахтар продовжує оцінювати Судакова в цю ж суму, але Наполі вважає її завищеною. Незважаючи на різницю у цінових оцінках, італійський клуб знову активно веде переговори щодо можливого трансферу футболіста.

Крім того, за його виступами пильно стежать такі клуби, як Ювентус та Брентфорд.

Додамо, що цього сезону Судаков забив 13 голів та зробив 6 асистів у 34 матчах за Шахтар. Контракт півзахисника з клубом чинний до кінця 2028 року.

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