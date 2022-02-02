Екс-тренер Динамо і збірної України переконаний, що Роберто Де Дзербі приведе "гірників" до чемпіонського титулу УПЛ.

"Які очікування від боротьби за титули в другому колі УПЛ? У будь-якому разі, Шахтар буде чемпіоном. Кубок також візьмуть "гірники". Шахтар підсилився, Де Дзербі вже розкидав деяких бразильців, побачивши, що вони непридатні. Він зрозумів наш чемпіонат.

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Після перерви Шахтар стане лише сильнішим. Динамо залишиться на колишньому рівні. Луческу дав молоді все, що міг. На Шапаренкові ще можна "кататися" – він показує гру. Центральні захисники киян також непогані. Інші – не годяться. Нападників немає, крайніх – теж", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Після 18-ти турів Прем'єр-ліги Шахтар випереджає Динамо на 2 очки. Чемпіонат України в елітному дивізіоні поновиться наприкінці лютого.

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