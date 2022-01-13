Гравці Шахтаря сьогодні, 13 січня, вийшли з відпустки та почали проходити медогляд перед початком зимових зборів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Футболістів поділили на 3 групи, які протягом наступних трьох днів проходитимуть медичний огляд. Сьогодні до клініки завітали 8 представників Шахтаря: Тимур Пузанков, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков і Данило Сікан.

У п'ятницю та суботу медогляд пройде решта гравців команди, а в неділю, 16 січня, "гірники" вирушать на збори до Туреччини.

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