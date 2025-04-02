Тренери не здивували при виборі складу

Стартова одинадцятка Олександрії майже ніколи не змінюється – хіба що через травми, але зараз лазарет порожній (там лише Шулянський). Руслан Ротань виставив звичний лайн-ап. Маріно Пушіч теж не став вигадувати велосипед, однак деякі речі відзначити можна.

Вихід Пушіча і Ко в півфінал Кубка України у відеоогляді матчу Олександрія – Шахтар

По-перше, у склад після дискваліфікації повернувся Матвієнко. По-друге, Марлон перемістився на місце "вісімки", замінивши Бондаренка – вочевидь, рішення було продиктоване бажанням покращити баланс, адже Артем дуже слабкий в обороні й повільний для перехідних фаз. Відповідно, позицію опорника закрив Назарина, який провів фантастичний поєдинок проти Олександрії в чемпіонаті.

Ротань не став повторювати помилок минулого

Восени "містяни" шокували Шахтар чотирма забитими голами. "Гірникам" у чемпіонаті стільки не забивали з 2016 року, однак у березні Руслан Ротань відійшов від сміливої гри. Олександрія зосередилась на нейтралізації донеччан – і діяла дуже добре в перші 60 хвилин, не довзоливши провести по власних воротах жодного удару. От тільки потім команда втомилася, а свіжий Судаков влаштував розгром за 16 хвилин.

Повторювати цю помилку "містяни" не стали. У першому таймі Олександрія зробила ставку на агресивний футбол. "Жовто-чорні" працювали за класичними шаблонами – з високою інтенсивністю у середньому блоці, з проактивністю (тобто з висмикуванням із лінії й грою на випередження) та з короткими розіграшами у білд-апі (при активній ролі голкіпера).

Що найбільш важливо, господарі постійно лізли вперед, причому колектив атакував по-різному. Були й традиційні прориви вінгерів, і забігання за спини на флангах (в тому числі – від центрхавів), і діагональні переведення. В середині першого тайму Олександрія вже розкатувала затяжні комбінації з відрізаючими передачами на чужій третині, залучаючи до завершальних фаз центрбека Кампуша.

Олександрія могла прибити Шахтар

Футбол "містян" у першому таймі виявився ефективним і біля власних воріт, і біля чужих. На цьому відрізку господарі могли забивати мінімум тричі. Так, вже на 12-й хвилині Калюжний пробивав з відскоку з лінії півкола, спрямувавши м'яч під поперечку – рикошет дуже пом'якшив удар, однак сама наявність пострілу з такої позиції мала б налякати "гірників".

На 39-й хвилині все той же Калюжний стріляв з дистанції повз праву стійку.

Взагалі, вплив СуперІвана на рух м'яча в атаці виявився дуже високим – виявляється, олександрійський опорник може не тільки руйнувати, хоча в плані єдиноборств і проактивності він теж виділявся. Калюжний став однією з головних проблем Шахтаря при грі на перехідних фазах, виграючи нічийні м'ячі та зривав контратаки в зародку.

Також слід відзначити Цару. На 38-й хвилині Теді організував небезпечний штрафний, відкрившись у ширині й дочекавшись ривка Мартинюка лівим флангом. Вінгер примудрився віддати пас поміж ніг Вінісіусу, а фулбека Олександрії вже збив Педріньйо.

Сам розіграш стандарту завершився ударом в обличчя Кевіну, але другу фаза цього епізоду завершилась дальнім пострілом Калюжного повз праву стійку.

На 41-й же Цара міг відкривати рахунок, замкнувши крос Мишньова на дальній стійці. Албанцю ніхто не заважав, однак той пробив по горобцях.

А от Філіппов за хвилину до цього пробивав низом, замикаючи простріл Кравченка на ближню – Марлон припустився технічної помилки в даному епізоді, але потім врятував, накривши удар Олександра.

А от до активу Шахтаря в першому просто нічого занести. До перерви пригадується тільки класна подача від Педро після обіграшу Кравченка – Егіналду замикав, але м'яч полетів у небо. Ось і вся гострота.

Можливо, підопічні Маріно Пушіча й не грали жахливо. Більшу частину зустрічі гра виглядала більш-менш рівною, однак на окремих відрізках донеччан притискали. Та і в цілому рівна гра проти Олександрії – це не те, чим має пишатись Шахтар. Особливо при двох ударах по воротах.

Другий тайм – повернення у березень

На жаль, команда Руслана Ротаня не змогла зберегти такий же рівень агресії по перерві. У режимі першого тайму команда працювала не більше 15 хвилин, а вже у середині другого футбол "жовто-чорних" став нагадувати березневу зустріч. Олександрія перейшла до стримування Шахтаря.

Як і місяць тому, "містяни" не ставили простий "автобус". Вони тримались у компактному середньому блоці, зустрічали суперника досить високо, старались перехоплювати та відбирати м'ячі на чужій половині.

Був навіть високий пресинг.

Крім того, Руслан Ротань оперативно випускав свіжих футболістів – Цару, Філіппова, Мишньова, Безерру й Шепелєва поступово замінили Ндіка, Ковалець, Мишньов, Джевані й Шостак. Це допомагала міцності блоку, але загалом знизило рівень футболістів на полі.

Олександрія намагалась атакувати й контратакувати, однак ігрові принципи на цьому відрізку відчутно спростилась. Як наслідок, моментів у господарів не виникало – господарі організували кілька неприємних ситуацій в штрафному, але не більше. Втім, Шахтар теж створив мало.

У другому таймі до активу донеччан можна занести тільки півтора епізоди. Так, на 58-й хвилині Педріньйо зачепився за відскок на лінії штрафного й завдав потужного удару, однак вийшло зависоко.

На 86-й же Марлон розвернувся на лінії півкола та викотив пас на правий край, а Вінісіус прострілив вздовж лінії воротарського.

Передачу заблокували, м'яч при спробі виносу відскочив на Марлона, а той вгатив у ворота без Єрмакова. Калюжному вдалося заблокувати удар. Ось і всі моменти Шахтаря.

В цілому, оборонний план Руслана Ротаня працював відмінно, хоча існував ризик повторення ситуації з березневої зустрічі. На жаль для фанів Шахтаря, Судаков та інші зірки залишались непомітними, а заміни Маріно Пушіча покращення не принесли. У другому таймі Назарина, Егіналду та Педріньйо поступились місцем Аліссону, Бондаренку та Траоре.

Шахтар дотиснув

Варто відзначити, що вже із 70-х хвилин футбол Олександрії став пасивнішим, а в овертаймах команда вже не мала сил для інтенсивної гри, як до перерви. Підопічні Руслана Ротаня ще намагались зустрічати повище, але ефективність стала нульовою. Здебільшого команда відкочувалась у низький блок, а контратакувала дуже рідко.

Маріно Пушіч же провів чудернацьку заміну на останні півгодини, знявши з пробігу Марлона заради Граама. Таким чином, команда взагалі залишилась без футболістів, здатних закрити позицію опорника – туди довелося перейти Матвієнку. Микола вперше за всю кар'єру зіграв у ролі "шістки".

Втім, втомлена Олександрія вже не становила особливої небезпеки в центрі. У овертаймах Шахтар домінував за всіма параметрами. Що найбільш важливо, лідери гостей знову стали помітними – і вони почали створювати справжні гольові моменти.

Вже на 95-й хвилині Судаков шикарно пропустив передачу Кевіна на хід Траоре, організувавши нападник вихід віч-на-віч. Лассіна завершував ударом, однак Єрмаков парирував.

На 105-й же Судаков видав шикарний розрізний пас на хід Аліссону (хоча там, можливо, був офсайд). Бразилець влетів на правий край штрафного й опинився перед Єрмаковим, хоча кут був практично нульовим. Голкіпер знову виграв дуель.

Втім, на 110-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки. Шахтар заробив штрафний, Судаков віддав пас повз стінку на лівий край штрафного, а там Кевін хитнув захисника. Бразилець завершив епізод обвідним ударом у дальню дев'ятку – 0:1! Цей гол виявився переможним.

Таким чином, Шахтар став другим півфіналістом Кубка України 2024/25. Вчора до цієї стадії пробилася Буковина, а останні дві путівки до 1/2 фіналу розіграють пари Динамо – Рух та Верес – Полісся.

Кубок України: визначився перший півфіналіст – це лише 8-й подібний випадок в історії