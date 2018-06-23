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Шахтар вивів з обігу 33 номер Срни

22 червня 16:50 1541 Читать на русском
Шахтар вивів з обігу 33 номер Срни
Даріо Срна / фото: ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що керівництво донеччан прийняло рішення вивести з обігу номер, під яким протягом 15 років Даріо Срна грав у футболці "гірників".

"Даріо Срна – це епоха, це легенда, це ікона Шахтаря. Його люблять мільйони вболівальників, його поважають суперники. Він завжди був лідером Шахтаря, і його внесок в розвиток Клубу гідний найкращих слів і найгучніших оплесків. Але життя триває, і нам потрібно рухатися вперед.

Шахтар попрощався зі Срною

В знак величезної поваги перед його заслугами, вперше в історії клубу ми прийняли рішення вивести з обігу 33-й номер. Це номер Даріо Срни, тепер – назавжди. Ми обов'язково організуємо для Даріо матч, в якому він ще раз вийде на поле у футболці Шахтаря. Ми не говоримо Даріо прощавай, ми говоримо йому до побачення. Упевнений, він повернеться в Шахтар і принесе ще багато користі нашому клубу. Спасибі, Даріо! Браво, Капітан!", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Теги
Головне Шахтар Шахтар Даріо Срна Даріо Срна Сергій Палкін
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