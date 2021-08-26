Шахтар проявив високі морально-вольові якості, вирвавши нічию у другій грі двоматчевого протистояння з французьким Монако, та здобув путівку у груповий турнір Ліги чемпіонів. Звернемо увагу на основні тактичні нюанси поєдинку.

У порівнянні з першим матчем у стані обох команд відбулися певні зміни. Насамперед, Шахтар і Монако зіграли з іншими воротарями. У монегасків до складу повернувся Нюбель, а у донеччан замість травмованого Трубіна у статусі капітана вийшов Пятов. Також у Шахтаря замість Педрінью на позиції центрального атакувального півзахисника зіграв Алан Патрік.

Після перемоги на виїзді Шахтар цілком логічно вважався фаворитом протистояння, але цей крихкий статус було зруйновано вже на стартовому відрізку матчу-відповіді. Монако відразу заволодів м'ячем та змусив Шахтар грати у такому інтенсивному темпі, до якого команда Де Дзербі поки що виявилася не готовою.

Шахтар – Монако – 2:2 (осн. час – 1:2)

Загальний рахунок протистояння – 3:2

Голи: Марлос, 74, Агілар, 114 (авт.) – Бен-Єддер, 18, 39

Шахтар: Пятов, Додо, Вітао (Кривцов, 100), Марлон, Майкон, Маркос Антоніо (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Соломон (Мудрик, 83), Алан Патрік, Матвієнко (Ісмаїлі, 46), Траоре (Фернандо, 100)

Монако: Нюбель, Бадіашиль, Маріпан, Мартінш (Жан Лукас, 71), Кайо Енріке (Якобс, 117), Головін (Діоп, 77), Сідібе (Агілар, 98), Бен-Єддер (Ізидор, 77), Фофана, Чуамені (Дісасі, 117), Фолланд

Попередження: Додо, Тете, Марлон, Соломон, Кривцов, Фернандо, Де Дзербі – Фолланд, Головін, Фофана, Бадіашиль

Атаки – 106:170

Небезпечні атаки – 34:82

Удари (у площину) – 9(2):26(8)

Володіння – 53%:47%

Точність передач – 84%:81%

Всього передач – 579:563

Точних передач – 484:456

Короткі передачі (точні) – 171(137):114(97)

Середні передачі (точні) – 351(315):353(308)

Довгі передачі (точні) – 54(30):95(50)

Дистанція (км) – 148,5:148,2

Повернення володіння – 43:53

Фоли – 18:15

Слова Ніко Ковача перед матчем про те, що його команда провалила початок першої зустрічі, але він знає, як протистояти супернику, були підтверджені справою. Ковач дійсно вніс до гри суттєві корективи. Монако з перших хвилин заволодів ініціативою, змусивши Шахтар грати у непритаманному йому стилі.

Увесь перший тайм гості диктували свої умови. Вони високо накривали "гірників", які на цьому етапі виявилися неспроможними розбивати такий організований та інтенсивний пресинг.

Монегаски не давали господарям розігрувати м'яч від воріт. Ковач відповів Де Дзербі на його структуру, яка провокує тиск і руйнує вертикальну та горизонтальну компактність оборони суперника. Відповів агресивним пресингом, у якому в зоні взаємодій відпрацьовували відразу п'ять футболістів. Передня частина цієї пресинг-структури мала форму трапеції. Білд-ап Шахтаря передбачав альтернативні плани виходу з-під такого навантаження, але налагодити комбінаційну гру не вдалося.

На схемі вище зображена умовна трапеція, яка перешкоджала "помаранчево-чорним" починати позиційну атаку через центральну зону. У першій лінії до Бен-Єддера приєднувався Фолланд, а до рівня Головіна і Мартінша підіймався Фофана.

Монако пропонував "гірникам" варіант розвитку атаки на їхньому лівому фланзі, де гості залишали вільним Матвієнка. Пятов частенько довгою діагоналлю грав саме на лівого фулбека. Монако відразу активував інтенсивний пресинг, перекриваючи вектори можливих передач на ближчих партнерів Матвієнка.

Шахтарю пощастило, що Монако до перерви на закрив не тільки гру, але й усе протистояння. Шанси на це у команди Ковача були. Чудовий матч провів Пятов, який став головним героєм поєдинку.

Єдиний шанс Шахтаря полягав у тому, щоб перетерпіти складний період і після перерви бути готовим, аби перехопити ініціативу у суперника, який не зможе протягом усього матчу підтримувати таку високу інтенсивність. Так і сталося. Монако не розрахував свої ресурси. Як тільки почалися проблеми з енергією у лідерів команди, настав час замін. Роберто Де Дзербі у цьому плані перевершив свого візаві. Заміни Шахтаря перевернули гру. Марлос і Мудрик своїми індивідуальними діями робили різницю, а гості без Головіна і Бен-Єддера вже не були такими ефективними.

Пропоную ознайомитися з діаграмами передач обох команд.

Де Дзербі програвав матч тактично, але зумів знайти можливості переламати його хід, перевершивши Ковача у мистецтві управління грою. Тішить і той факт, що українська команда продемонструвала характер, який відповідає назві клубу.

Після матчу Роберто Де Дзербі розповів про те, як Шахтар зумів по ходу матчу нівелювати велику різницю у рівні гри команд: "Ми не планували віддавати м'яч супернику, це не було нашим рішенням. Шахтар не хоче залишати м'яч навіть у мадридського Реала. Проте, якщо суперник хороший, тоді ми теж повинні грати на оборону. Перший тайм, звісно, був не таким, як ми очікували, але Монако – міцна команда. Вони здійснили дуже жорсткий пресинг.

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У нас не було швидкості, силової швидкості. Я не знаю, заслужили ми сьогодні чи ні, тому що Монако мав багато гольових шансів. У Монако є технічні, фізичні, індивідуальні якості. У нас інші фізичні характеристики, однак є техніка й індивідуальність також. Проте в нас є те, чого немає в інших командах, – серце і яйця. І коли є серце і яйця, можна все робити. Сьогодні не було такого матчу, який я бачив у своїй голові, однак я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. Ми мали труднощі тієї миті. А потім серце і яйця анулювали різницю, що була в першому таймі. Серце і яйця не можна придбати на трансферному ринку.

Мудрик – справжній талант. Багато тренерів кажуть, що Мудрик ще має прогресувати й прогресувати, а я вважаю, аби прогресувати, молодий футболіст повинен грати дедалі більше. Тільки так він може більше продемонструвати свій талант. Ми дуже віримо в нього і в те, що він зможе виявити свій талант у майбутньому. Ми заслужили цю перемогу більше, ніж Монако. Тому ми зараз святкуємо перемогу, а інші просто говорять".

Своєю чергою головний тренер Монако Ніко Ковач: "Що стосується якості гри, то із загальних 210 хвилин ми домінували 190. Футбол жорстокий, так буває, але я пишаюся своїми гравцями, вони змусили Шахтар зіграти у невластивий для них футбол. Суперник використовував довгі передачі, було мало короткого пасу. Я задоволений тією грою, що ми продемонстрували.

Щодо замін Бен-Єддера та Головіна, то перший зіграв 75 хвилин і зробив усе, що міг, а Олександр також підійшов і сказав, що ще кілька хвилин і йому потрібен відпочинок. Футболісти, які вийшли на заміну, також грали добре. У Кевіна були непогані шанси в атаці, проте феноменально грав Пятов. Заміни мали бути, адже був потужний ритм гри з нашого боку і належало щось змінювати, аби його підтримувати. Ми самі винні, що не змогли вирішити на свою користь цей матч у першому таймі. Були моменти, вихід сам на сам, але завадили чудові сейви Пятова. Навіть якщо подивитися за статистикою, то в Шахтаря лише один удар у площину воріт і два голи. Може, це й нечесно, однак життя триває".

Звісно, дуже добре, що Шахтар все ж таки пройшов до основної сітки Ліги чемпіонів, але яйця яйцями, та рівень гри, яку продемонстрували "гірники", дуже сильно насторожує. З Ковачем складно не погодитись, Монако був об'єктивно сильнішим у двоматчевому протистоянні. Суперник не тільки перегравав Шахтар, він узагалі знищив систему гри команди Де Дзербі.

Віце-чемпіони України витягнули матч лише завдяки старому багажу та індивідуальним якостям окремих виконавців. До того ж, будемо відверті, фортуна у цьому матчі палко уболівала за Шахтар. Сподіваюсь, вона це робила недарма і з часом "гірники" додадуть у злагодженості взаємодій, як з м'ячем, так і без м'яча.

Вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів – дуже важливий для клубу. Перш за все, з фінансової точки зору. Але попереду дуже важкі випробування, до яких команда Де Дзербі поки що не готова. Проте будівництво нової команди триває, трохи часу для прогресу ще є. У групі до яєць потрібно додати ще й мізки, а саме ментальну та стратегічну швидкості. До того ж, для Шахтаря, який будує італійський спеціаліст, дуже важливо вийти на високий рівень гри під інтенсивним тиском суперника, бо, за великим рахунком, це є фундаментальним аспектом, на якому базується система гри донеччан.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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