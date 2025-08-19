Наразі донеччани ведуть перемовини щодо переходу вінгера у Фулхем, повідомляє журналіст Віктор Вацко. "Гірники" готові відпустити Кевіна за 45 мільйонів євро, проте англійці запропонували лише 35 мільйонів з додатковими бонусами.

Зазначається, що Шахтар вже знайшов заміну своєму гравцю. У разі продажу вінгера клуб підпише бразильського футболіста, ім'я якого не називається. Раніше повідомлялося, що Шахтар хотів отримати 50 мільйонів євро за трансфер Кевіна, однак знизив свої вимоги.

До слова, у поточному сезоні бразилець провів 3 матчі у складі "гірників", забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

