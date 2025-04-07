Нещодавно у мережі завірусилось відео, на якому 35-річний футболіст Динамо вступив у перепалку з вболівальником під час розминки перед матчем 1/4 фіналу Кубка України проти Руха (1:0). У відео гравець розмовляв з молодим фанатом, запитавши: "Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй. На 21. І ти як мене називаєш? Ярмола, Ярмола?"

Ярмоленко пояснив скандальне зауваження юному фанату та кумедне святкування гола: "Декому здається, що я вже як дід"

У відповідь на цей інцидент прес-служба Шахтаря опублікувала відео, де Андрій Пятов разом із коміком Амілєм Насіровим розіграли сценку.

У ролику Насіров звертається до Пятова на ім'я та по-батькові, на що легендарний голкіпер відповідає: "Що ти хочеш, малий, скільки тобі років?" "30", – відповідає комік. На що Пятов жартує: "Ну я тобі не Андрій Валерійович, я кучерявий".

До слова, наразі Динамо впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ з 57 очками, залишаючи позаду Олександрію (53) та Шахтар, який має 47 балів і матч у запасі. Попри розгром Вереса, відставання "гірників" від киян залишається серйозним – 10 очок.

Полісся – Карпати, Колос – Рух: анонс матчів УПЛ