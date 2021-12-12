Сьогодні команда провела останнє зібрання перед відпусткою, повідомляє прес-служба "гірників".

Марлос образився на Шахтар і навіть не прийшов попрощатися з командою, – ЗМІ

Роберто Де Дзербі висловив коротку промову, в якій подякував футболістам за першу частину сезону. Шахтар виграв Суперкубок України, вилетів з єврокубків, але попереду вся боротьба у чемпіонаті та Кубку України. "Гірники" зустрінуться один з одним 13 січня та протягом трьох днів пройдуть обов'язковий медогляд, а вже 16 січня вилетять на перший збір до Туреччини.

Слід звернути увагу на суто символічне прощання з Марлосом. Шахтар опублікував світлину, де команда тримає футболку 33-річного хавбека, але самого ветерана немає.

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