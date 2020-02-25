Шахтар вирушив у Лісабон на матч проти Бенфіки – Каштру взяв лише одного нападника

Донецький Шахтар вилетів до Португалії, де відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру включив до списку делегації 21 футболіста. Відзначимо, що у складі опинився лише один номінальний нападник – Жуніор Мораєс.

Бенфіка – Шахтар: матч судитиме фартовий для "гірників" арбітр, який показав Шевченку єдину червону картку в кар'єрі

Воротарі: Пятов, Трубін, Шевченко

Захисники: Додо, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі

Півзахисники: Степаненко, Патрік, Майкон, Антоніо, Бондаренко, Коваленко, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо

Нападник: Мораєс

Бенфіка – Шахтар: лісабонці втратили двох гравців перед вирішальною битвою з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Бенфіка зіграє проти Шахтаря, відбудеться вже у четвер, 27 лютого, в Лісабоні. Перший матч цього протистояння у Харкові завершився перемогою "гірників" (2:1).