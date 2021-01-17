Донецька команда вирушила у теплі краї, де продовжить підготовку до другої частини сезону.

У неділю, 17-го січня, донецький Шахтар відправився на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Перший зимовий збір "гірників" триватиме до 26-го січня – українська команда планує провести чотири контрольні матчі: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і Слованом.

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Луїш Каштру взяв з собою до Антальї 29 футболістів, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

Голкіпери: Євген Гриценко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко.

Захисники: Валерій Бондар, Вітао, Додо, Віктор Корнієнко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава.

Півзахисники: Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Майкон, Марлос, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Маркос Сіпріано, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Тайсон, Тете, Фернандо.

Нападники: Богдан В'юнник, Жуніор Мораєс.

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