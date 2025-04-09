Донецький клуб вчергове продемонстрував, як можна заробляти буквально на всьому.

Шахтар запустив у продаж спеціальні футболки з фото Андрія Пятова та надписом "ЯКУЧЕРЯВИЙ".

Шахтар висміяв скандальну розмову Ярмоленка з юним фанатом – кумедне відео за участі Пятова

Ціна її складає 690 гривень. Кожен, хто придбає футболку, також отримає й автограф Пятова. Замовити аксесуар можна за посиланням.

Нагадаємо, фраза "Я кучерявий" є відсиланням на відеопародію Пятова та соліста гурту "Курган і Агрегат" Аміла Насірова на міні-конфлікт юного фаната Динамо та півзахисника киян Андрія Ярмоленка.

До слова, вже зовсім скоро обидві команди зустрінуться між собою в рамках 26-го туру УПЛ – Класичне відбудеться 27 квітня о 18:00.

Шахтар не без проблем розгромив Верес – Кевін та Судаков зробили результат, екс-гравець Динамо ледь не покарав Різника