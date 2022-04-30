Шахтар випустить та розмістить ексклюзивну колекцію NFT на платформі Binance NFT, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Аукціон розпочнеться 7 травня і триватиме тиждень. Кожен з учасників, які запропонували найвищу ціну за NFT, отримає одну з 9 футболок Шахтаря з логотипом Football for Peace із лімітованої серії. На футболках залишать свої автографи гравці й тренери Шахтаря.

На додачу до виставлених на аукціон лотів для покупки Binance NFT Marketplace також будуть доступні 10 000 містері-боксів (коробок із сюрпризом) за ціною 10 BUSD (10 байнанс-доларів) за кожну.

Доходи від аукціону й реалізації містері-боксів буде передано до фонду Shakhtar Social і Благодійного фонду Binance. Виручені кошти спрямують на підтримку постраждалих від війни українців, які потребують гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Binance NFT – одна з найбільш швидко зростаючих платформ, яка є торговельним NFT-майданчиком компанії Binance, провідної світової екосистеми блокчейнів та провайдера криптовалютної інфраструктури.

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